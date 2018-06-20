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Барак Обама сфотографировался в костюме Сатаны

Сегодня, 10:17

Сеть продолжает шокировать своими возможностями. Известные личности не отстают, эпатируя самыми неожиданными выходками.

 Барак Обама, в частности, сфотографировался в костюме Сатаны. Эта фотография сразу стала в Сети «вирусной».

Её в своём аккаунте в Instagram выложила жительница США, являющаяся большой поклонницей церквей с сатанинскими обрядами. Не исключено, что именно она и является автором фото, на котором в костюме Сатаны запечатлён Барак Обама.

Посетители Сети сразу же стали спорить, является ли фотография фейком или она зафиксировала реальный факт.

Отдельно отмечают человека, стоящего рядом с бывшим президентом США. Сообщается предположение, что это Артур Дэвис, который на выборах 2008 года получил известность, как ярый сторонник Обамы.

Поскольку снимок вызвал очень яростные споры, женщина, создавшая пост, решила его удалить. Но до этого времени он уже широко разошёлся по Сети.

Женщина сообщила, она даже не могла предположить, что безобидная, по её мнению, фотография станет темой проведения очень жёстких дискуссий.

Если на ней действительно Обама, остаётся лишь гадать, зачем он надевал на себя костюм Сатаны.

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