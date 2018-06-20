Археологи раскрыли тайну гибели солдата по найденным костям

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Пуля «прошила» ногу отступавшему участнику Второго сражения при реке Булл-Ран, пробив правую ягодицу, сломав ногу и застряв в бедренной кости чуть ниже таза. Вероятно, погибший солдат покидал поле боя на носилках под покровом пушечного огня.

По найденным костям археологи раскрыли тайну гибели солдата Северовиджинской армии, захороненного в неглубокой яме с мертвым товарищем в августе 1862 года, во времена Второй битвы за Булл-Ран в Гражданской войне США. 20 июня служба Национального парка штата Вирджиния объявила об обнаружении археологами «ямы с конечностями», ставшей пристанищем для двух солдат и ряда ампутированных рук с ногами. Открытие на поле битвы к северу от Манассаса ученые назвали сенсационным. Ничего подобного не было найдено раньше.

Больше всего экспертов удивил тот факт, что спустя полтора столетия после битвы, пуля все еще торчала в ноге. Личность солдат неизвестна, а их судьба, вероятно, осталась загадкой для друзей и родственников.

Проведенное исследование и косвенные доказательства показывают принадлежность воинов к армии северян. Пуля была выпущена из британского ружья «Энфилд», который обычно использовали Конфедераты.

На момент гибели участнику Второго сражения при реке Булл-Ран было около 20 лет, его рост составлял 173 см, одежду в могилу не положили. Его 30-летний товарищ скончался от пушечного выстрела. Служба парка Вирджинии полагает, солдаты стали жертвами обреченного на провал нападения Северовиджинской армии на войска Конфедерации 30 августа 1862 года.

Вторая битва за Булл-Ран была на тот момент самым крупномасштабным сражением на Западном полушарии, ведь в ней участвовало почти 125 тыс. воинов. Они сражались с 28 по 30 августа 1862 года за большую часть той же земли, что и во времена Первой битвы при Булл-Ране. Успешная атака Конфедерации ближе к концу была самым массированным нападением пехоты по обе стороны всей Гражданской войны США.