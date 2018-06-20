История успеха девочки-инвалида на конкурсах красоты прослезила даже крепких

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Букет болезней поставил крест на 5-месячной Мии, но родители не дали ребенку стать «отбросом общества».

Мать, которая была предупреждена врачами о том, что ее дочь с эпилепсией навсегда останется неполноценной из-за редких осложнений болезни, Саманта Прайс и ее муж в свои 30 и 33 года не думали, что их ожидает такое испытание. Родителям сообщали, что вероятнее всего, малышка останется инвалидом, поскольку это состояние может привести к серьезным трудностям в обучении и задержкам в развитии. Тем не менее, Миа, к счастью, имела замечательный ответ на этот диагноз, который не сломал ее жизнь, а придал смысл. После нескольких поездок в больницу ее направили на обследование, включая сканирование мозга, ЭЭГ и люмбальные проколы. Затем у Мии нашли синдром Веста, который обычно характеризуется спазмами, аномальными моделями мозговых волн, называемыми гипсаритмией и, во многих случаях, интеллектуальной инвалидностью.

«Нам сказали, что Миа будет инвалидом, и это перерастет в другой тип эпилепсии. Мы были убиты горем», - вспоминает мама девочки. «Врачи сказали, что они будут пробовать курс нового типа, а лекарства от эпилепсии и стероиды дают низкий уровень успеха», - рассказал отец Мии.

Невероятно, но Миа начала реагировать на все лекарства, и ее эпилепсия была взята под контроль. Но потом, когда ей было около двух, ее родители заметили, что она стала «одержима» вещами, повторяя слова и цитаты из фильмов снова и снова. Вернувшись к врачу, у ребенка диагностировали аутизм, а значит ей сложнее общаться с окружающими. Затем, в прошлом году, когда Миа услышала о том, что ее двоюродный брат участвует в конкурсах красоты, она умоляла свою мать взять ее с собой на это мероприятие.

«Мы взяли ее с собой в первый раз, чтобы посмотреть, каково это, и это было удивительно. Миа любила быть на сцене, и это придало ей столько уверенности», - сказала Саманта. «Мы так гордимся всем, чего она достигла, и это показывает, что ничто не должно сдерживать вас. Мы всегда говорим ей, что ее аутизм не является инвалидностью, а скорее сверхдержавой, и это делает ее особенной. Она полна веселья и даже выиграла несколько призов за лучшую личность», - подытожили родители.

С тех пор она вышла на сцену шесть раз, выиграв около десяти корон, семь медалей и четыре трофея. Эта необычная история успеха девочки-инвалида на конкурсах красоты прослезила даже крепких мужчин. «Она сделала все это без проблем. Она всегда была независимой, и я думаю, что это поможет укрепить ее уверенность, когда она тоже станет старше. Мы позволим им сделать еще один в следующем месяце», - говорит Саманта.