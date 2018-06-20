В Университете Миннесоты начнут делать из мусора компост

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Органические отходы переработают в удобрения для сельскохозяйственных нужд.

В Университете Миннесоты (США) разработали программу по утилизации бытовых отходов. В кампусах, где живут и учатся студенты создадут специальные блоки для раздельного сбора мусора, из которого потом начнут делать компост. Руководители образовательного учреждения и члены студенческого совета уже посетили мусороперерабатывающий завод, где изучили, как проходят основные этапы переработки. Учащиеся уже давно просили администрацию поспособствовать данной инициативе, поскольку понимают, как важно сохранить природу от загрязнения. Теперь же, когда их просьбы были услышаны, они могут приступить к внедрению данной программы. Она предусматривает, что органические отходы студенты будут собирать самостоятельно в специальные блоки, откуда их периодически будут выгружать в механизмы для переработки полученные удобрения в будущем пойдут на сельскохозяйственные нужды. Оснастить все общежития университета необходимым оборудованием планируется до сентября.

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