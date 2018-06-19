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Чехию атакует смертельный вирус, от которого нет лечения

Сегодня, 21:37

Чешские эпидемиологи бьют тревогу, в стране обнаружены комары-разносчики опасного заболевания. Заражённые насекомые замечены пока у водоёмов Южной Моравии, но не исключено, что их ареал обитания в Чехии может быть значительно шире.

Смертельный вирус, который атакует Чехию, - это лихорадка Западного Нила. От неё нет лечения, эффективная вакцина на данный момент не изобретена. Человек с нормальным здоровьем ещё сможет перенести данное заболевание, но вот для тех, у кого ослаблен иммунитет, при заражении возникает смертельная угроза.
По заключению эпидемиологов, комары Culex Modestus могли подхватить вирус от заражённых перелётных птиц, которых заболевание поразило в Африке. Пока данные насекомые были выявлены только в Южной Моравии, но учёные предполагают, что они могут водиться и в других регионах.
На текущий момент не выявлено ни одного случая заражения человека в Чехии смертельным вирусом лихорадки Западного Нила, но врачи предостерегают и рекомендуют пользоваться хорошими репеллентами для отпугивания потенциальной угрозы - комаров.
Вирус находится в инкубации от 2 до 14 дней. Первые симптомы - резкое повышение температуры до 40 градусов с ознобом, возможны общая вялость, спад аппетита, чувство тяжести в мышцах, головная боль и потливость. Здоровый организм в состоянии бороться с данным заболеванием самостоятельно, но при ослабленном иммунитете госпитализация необходима, поскольку последствия могут быть критическими: от поражения ЦНС и мозга - до летального исхода.

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