В Парагвае молодой человек посетил собственные похороны

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Парень пропал без вести несколько дней назад. Полиция нашла останки, которые приписали «умершему».

Данный инцидент произошёл в Парагвае в поселении Санта Тереза в департаменте Амамбай. Там 20-летний молодой человек по имени Хуан Рамон Альфонсо Пеньяо посетил собственные похороны, сообщает Mirror.

В сообщении уточняется, что юношу несколько дней подряд считали без вести пропавшим. Полиция нашла останки, которые идентифицировать не смогла. Семья Пеньяо решила, что труп принадлежал пропавшему парню. Дело в том, что в деревне Санта Тереза ведёт активную деятельность наркобанда. Родственники Хуана Рамона подумали, что он поссорился с преступниками и его убили члены группировки, а затем сожгли труп.

В итоге, найденные сожжённые останки передали семье юного парагвайца, чтобы они провели церемонию захоронения. Всё было организовано, но «погибший» молодой человек зашёл в дом прямо в то время, когда все родственники прощались с умершим. Конечно же появление Хуана Рамона шокировало всех присутствующих.

Стоит отметить, что из-за слабого пограничного контроля с бразильскими городами в указанном районе Парагвая процветает преступность, а именно наркоторговля и схожая незаконная деятельность. В этой местности часто пропадают люди, поэтому и пропажа 20-летнего парня не вызвала бурной реакции полиции.