«Аллергия на жизнь»: Ребенку с тяжелым заболеванием 6 лет не могут поставить диагноз

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Шестилетний Кайл ограничен в еде и не знает, что ему можно есть, а что – нет.

В Канаде есть мальчик, который вот уже на протяжении 6 лет живёт в неведении, что же за недуг его постиг. Врачи не могут поставить диагноз ребёнку с рождения. Известно, что он живёт с тяжёлым заболеванием, но с каким, ответить никто не в состоянии. У ребёнка из Мэнвилла наблюдается серьёзная форма аллергии. Малейший контакт с каким-либо раздражителем может стоит ему жизни. Он постоянно ходит в маске, чтобы ничего не подхватить, а питается исключительно домашними продуктами.

Родители Кайла уже намерены завести собственный огород, чтобы снабжать мальчика исключительно продуктами собственного производства. Вместе с тем они понимают, что аллергия на всю жизнь просто не возможна, так как в какой-то момент за мальчиком будет некому ухаживать. Решить данную проблему им всё равно пока не удаётся, поскольку врачи только разводят руками.

Ранее учёные установили, что аллергия на продукты питания может вызвать аутизм. Сейчас исследователи глубже изучают данную проблему и намерены разобраться в ней.