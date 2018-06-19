Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз

Сегодня, 20:30

Представители королевского дворца в Букингеме сообщили радостную весть. Внучка Зара сделала королеву Англии прабабушкой.

Зара Тиндолл увлекается конным спортом и в 2012 году на Олимпийских играх заняла 2 место. Именно она и сделала Елизавету II прабабушкой в седьмой раз. Внучка королевы родила от чемпиона мира по регби Майкла Тиндолла.

Ребенок родился при папе, в страудском роддоме. Вес девочки составил 4,2 кг. Имя пока не сообщается, но известно, что правнучка Елизаветы II стала 19-й претенденткой на престол.