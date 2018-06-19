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В Японии после очередного землетрясения проверят все школы

Сегодня, 17:34

Правительство страны устроило срочную проверку надёжности бетонных конструкций и стен. Соответствующее распоряжение уже подписал министр образования Йошимаса Хаяси.

Главной причиной инспекции в школах Японии стало то, что после очередного землетрясения погибло два человека. Речь идёт о 80-летнем случайном прохожем и 9-летней девочке. Всего лишь за день до катастрофы на них упала конструкция, сделанная из шлакобетона. Ребёнок скончался из-за разрушения части здания её школы.

Глава Минобразования Японии дал указания специалистам, которые проверят и изучат все государственные школы страны.

Стоит отметить, что магнитуда недавнего землетрясения в Осаке составляла 6,1 балла. Многие здания в регионе получили разрушения различной степени тяжести. Чтобы уменьшить число жертв, людей вывезли в спеццентры.

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