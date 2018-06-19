На Украине суд разрешил капитану судна «Норд» выехать в Крым

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Такое решение принято судьями, заседающими в Херсонском городском суде. Они отказали истцам в продлении для Владимира Горбенко выполнения ряда обязательств ещё на два месяца.

Таким образом, суд на Украине разрешил капитану задержанного российского судна «Норд» выехать в Крым, Помимо того, снято обязательство по явлению его к представителям украинского правосудия по их первому требованию. Такая информация предоставлена Госреестром по судебным решениям.

Судно «Норд», ходившее под российским флагом и вышедшее из Крыма, было 25 марта задержано украинскими пограничниками в Азовском море. На борту было 10 членов экипажа. Все являются гражданами России.

Официальный Киев, на одному ему известных основаниях, посчитал их украинцами, которые должны соблюдать специфические требования законодательства Украины. Двоим из моряков удалось сбежать и возвратиться в Крым через Белоруссию. Попытка ещё семерых не удалась.

Капитану судна пытались «пришить» до 5 лет за то, что он нарушал установленный порядок «въезда на территорию Украины, которая временно оккупирована, и выезда из неё».

Украинская прокуратура настаивала, что если срок задержания «подозреваемого» не будет продлён, тот вернётся в Крым, где скроется.

Постановление суда об отмене запретов по отношению к капитану «Норда» обжалованию не подлежит.