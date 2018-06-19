Принц Чарльз придумал невестке забавное прозвище

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Старший сын Елизаветы II принц Уэльский подружился со своей невесткой после того, как сопроводил Меган Маркл к алтарю вместо заболевшего отца невесты. Наследник британского престола считает, что герцогиня Сассекская обладает сильным и твердым характером.

Недавно принц Чарльз придумал для нее забавное прозвище - «Вольфрам», которое довольно точно характеризует герцогиню. Сила и несгибаемая воля, по мнению 69-летнего принца, качества, присущие и его невестке, и металлу.

Меган смогла быстро найти общий язык с королевским семейством. По мнению экспертов, и Меган, и королева Елизавета II во время совместного посещения одного из официальных мероприятий чувствовали себя расслабленно и комфортно.

Недавно стало известно, что принц Гарри со своей супругой планируют посетить Фиджи, Австралию, Новую Зеландию, Королевство Тонга.