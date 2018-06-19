105-летняя американка раскрыла секреты долголетия

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По словам бабушки, она всю жизнь курила, пила пиво и крепкий алкоголь, проводила время на вечеринках.

105-летняя американка, как и врачи, считает, что такой гедонистический образ жизни должен был привести к проблемам со здоровьем и ранней смерти. Старушка признаётся, что она заядлый фанат вечеринок, алкоголя и курения. Раньше она так сильно любила игровые автоматы, что муж запрещал ей посещать Лас-Вегас. Но после смерти супруга долгожительница продолжила своё увлечение азартными играми.

Главный девиз 105-летней Хелен Граньер – «наслаждаться жизнью», и это все секреты долголетия, которые бабушка рассказала общественности.