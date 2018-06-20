Британский подросток заразился болезнью 18 века

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Уникальное заражение стало настоящим шоком для семьи пациента и всего Уэльса. Болезнь, которая настигла мальчика, существовала еще в 1796 году.

Коровья оспа – именно так называется вирус, от которого пострадал несовершеннолетний британский подросток. Эта болезнь в 18 веке была использована для изобретения вакцины от натуральной оспы.

Мальчик, имя которого держится в тайне, заразился болезнью 18 века во время того, как кормил телят. Поскольку эти животные во время кормления могут покусывать за руки, таким образом вирус попал в организм мальчика.

Подросток проболел этим вирусом около 6 недель, и, по словам матери, сейчас состояние парня нормальное. Иммунологи говорят, что на территории Уэльса был зафиксирован похожий случай лет назад. Исчезновение данного вируса связывают с автоматизацией процесса доения коров.

В 1796 году Эдвард Дженнер изобрел вакцину против натуральной оспы.