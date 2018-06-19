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Королева Елизавета II посылает принца Гарри и Меган Маркл в Ирландию

Сегодня, 15:09

Представители Кенсингтонского дворца официально проинформировали, что королева Елизавета II посылает принца Гарри и Меган Маркл на совместную деловую поездку на территорию Ирландии. Визит герцогов Сассекских запланировал на июль.

В уведомлении Кенсингтонского дворца значится, что Ее Величество официально отправляет своего внука Гарри и его супругу Меган в Дублин. На данный момент пока не проинформировали о целях данного визита в Ирландию, однако Гарри и Меган утверждают, что рады будут вместе посетить данную страну.

Известно, что 10-11 июля герцоги посетят Дублин, а дальнейшие детали их маршрута будут объявлены в установленном порядке. Стоит отметить, что данный визит является первой официальной деловой поездкой молодоженом заграницу.

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