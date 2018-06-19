Инопланетяне поразили молнией американца за фотографию НЛО

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Молодой учитель вышел на улице, чтобы заснять шторм, но зафиксировал три корабля пришельцев. За это враждебные существа решили наказать мужчину.

В США в Северной Каролине вчера, 18 июня, молодой человек, работающий учителем в местной школе, решил запечатлеть надвигающийся шторм. Мужчина вышел из своего дома и начал трансляцию в Facebook Live.

Учитель ходил по своему участку и в общем показывал чёрные тучи и ветер. В одни момент он увидел три корабля пришельцев, которые пролетали треугольником. Всё это снималось и фотографировалось, а также транслировалось в Сеть.

В итоге через несколько секунд после увиденного с неба неожиданно вылетел разряд молнии, которая пронеслась прямо перед молодым человеком. Но он не растерялся и с улыбкой заявил, что испугался, но здесь ничего страшного нет.

Пользователи Facebook и YouTube считают, что мужчина видел в небе именно НЛО. По словам любителей паранормальных явлений, инопланетяне поразили американца молнией за фотографию и видеозаписи, которые он делал в шторм. Стоит отметить, что сам учитель в эту теорию не верит и даже собирается показать ролик своим ученикам, чтобы объяснить им феномен бури.