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В лесу Луизианы заметили чёрного загадочного монстра

Сегодня, 14:31

Несколько мужчин бродили по окрестностям по работе, как вдруг один из них заметил большого прямоходящего лохматого монстра.

Группа проводила в лесу Луизианы съёмки очередной сцены. Их начальник решил надеть на голову камеру GoPro, чтобы, видимо, запечатлеть весь процесс. В один момент мужчина заметил, как вдалеке появляется некая фигура чёрного монстра.

Чудовище было похоже на Снежного человека, имея шерсть тёмного цвета, высокий рост и большую массу. Существо было прямоходящее и напоминало обезьяну. При просмотре ролика видно, что оно проходит слева направо и скрывается в деревьях.

                                     

Стоит отметить, что запись со Снежным человеком была сделана ещё в 2016 году, но популярной стала только сейчас, когда её выложили на YouTube. В комментариях люди обсуждают, действительно ли существо, которое заметили мужчины, было монстром.

Некоторые люди решили, что мужчины просто засняли на видео своего товарища, разглядев в образе Снежного человека обычного мужчину с кожей и в рубашке. Некоторые считают, что чудовищем был обычный любитель природы, гуляющий по лесу.

Однако многие любители паранормального остались убеждены, что на видео запечатлён настоящий Снежный человек.

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