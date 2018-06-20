Француз создал карту передвижения крыс по Парижу

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Активист решил подобным образом обратить внимание общественности на проблему паразитов.

Ежедневно жители Парижа наблюдают тысячи крыс, которые бродят по городу в поисках еды или убежища. Данная проблема приобрела угрожающий характер, в связи с чем многие общественные деятели принялись всеми силами бороться с вредителями. Француз создал специальную карту, на которой местные жители отмечают появление грызунов. На ней можно отслеживать процесс передвижения крыс по Парижу и дополнять новыми метками.

Эксперты подчёркивают, что в настоящее время на одного парижанина приходится по 1,5-2 вредителя. Это значит, что в черте города обитает несколько миллионов паразитов. Они выбираются на улицы, когда Сена выходит из берегов или же в местах их постоянного обитания проводятся строительные работы. На борьбу с грызунами выделили 1,5 миллиона евро, но до сих пор проблему решить не удалось.

Ранее мы писали, что крысы-мутанты превратили жизнь британской семьи в сущий ад. Жители Ливерпуля вот уже несколько лет страдают от нашествия паразитов.