VistaNews.ru


Француз создал карту передвижения крыс по Парижу

Сегодня, 00:45

Активист решил подобным образом обратить внимание общественности на проблему паразитов.

Ежедневно жители Парижа наблюдают тысячи крыс, которые бродят по городу в поисках еды или убежища. Данная проблема приобрела угрожающий характер, в связи с чем многие общественные деятели принялись всеми силами бороться с вредителями. Француз создал специальную карту, на которой местные жители отмечают появление грызунов. На ней можно отслеживать процесс передвижения крыс по Парижу и дополнять новыми метками.

Эксперты подчёркивают, что в настоящее время на одного парижанина приходится по 1,5-2 вредителя. Это значит, что в черте города обитает несколько миллионов паразитов. Они выбираются на улицы, когда Сена выходит из берегов или же в местах их постоянного обитания проводятся строительные работы. На борьбу с грызунами выделили 1,5 миллиона евро, но до сих пор проблему решить не удалось.

Ранее мы писали, что крысы-мутанты превратили жизнь британской семьи в сущий ад. Жители Ливерпуля вот уже несколько лет страдают от нашествия паразитов.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Полчища крыс у метро «Рыбацкое» атаковали петербуржцев

Крысы-мутанты превратили жизнь британской семьи в сущий кошмар

После наводнения в Можге началось нашествие грызунов

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В Оклахоме рыбаки поймали угрожающего монстра

Внештатный улов двух мужчин сделал их популярными, благодаря «знакомству» с...

Рекомендуем