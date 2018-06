Обувь Елизаветы II привлекла внимание общества

Сегодня, 13:58

Королева всегда носила классические черные лакированные туфли от Anello Davide, но на этот раз Елизавета решила сломать все традиции.

Обувь Елизаветы II привлекла достаточно большое внимание общества, так как обычно королева Великобритании никогда не изменяла своему стилю. Елизавета II пришла в обновленном образе на вручение ордена Подвязки (The Most Noble Order of the Garter), который состоялся 18 июня. Королеву сопровождал принц Чарльз.

Под мантию королева предпочла надеть белое классическое платье, украсив его перчатками и серебряной сумкой под цвет новых туфель. Также Елизавета II надела старинные серьги 1853 года, которые носила королева Мария.

Ранее поклонники британской королевской семьи заметили, что Меган Маркл также сменила стиль. Теперь девушка предпочитает классические костюмы в пастельных тонах. По слухам, герцогиня сменила стиль в знак уважения к Елизавете II.