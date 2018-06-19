VistaNews.ru


Обувь Елизаветы II привлекла внимание общества

Сегодня, 13:58

Королева всегда носила классические черные лакированные туфли от Anello Davide, но на этот раз Елизавета решила сломать все традиции.

Обувь Елизаветы II привлекла достаточно большое внимание общества, так как обычно королева Великобритании никогда не изменяла своему стилю. Елизавета II пришла в обновленном образе на вручение ордена Подвязки (The Most Noble Order of the Garter), который состоялся 18 июня. Королеву сопровождал принц Чарльз.

Под мантию королева предпочла надеть белое классическое платье, украсив его перчатками и серебряной сумкой под цвет новых туфель. Также Елизавета II надела старинные серьги 1853 года, которые носила королева Мария.

Ранее поклонники британской королевской семьи заметили, что Меган Маркл также сменила стиль. Теперь девушка предпочитает классические костюмы в пастельных тонах. По слухам, герцогиня сменила стиль в знак уважения к Елизавете II.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Елизавета II разочаровалась в своём сыне, но верит во внуков

Образ жизни Кейт Миддлтон и принца Уильяма возмутил королеву Елизавету II

Королева Англии рассказала о трудностях ношения короны и ее вреде для здоровья

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем