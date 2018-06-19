Очевидец заметил инопланетный НЛО над пролетающим самолётом

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Случайный очевидец заснял на видео, как неопознанный объект летел в небе около четырёх минут, а затем просто скрылся.

Житель одной из англоязычных стран, какой именно - не указывается, во время прогулки по улице заметил в небе инопланетный НЛО, который находился над пролетающим самолётом.

Мужчина решил снять происходящее, а затем выложить его в сеть. Как оказалось, неопознанный объект пролетал с огромной скоростью очень высоко – в верхних слоях атмосферы. Примечательно, что полёт продолжался около четырёх минут, после чего НЛО пришельцев просто пропало из вида. Как предполагают эксперты, корабль попросту улетел в космос.

Автор ролика в своей публикации указал, что он уже передал запись специалистам в области уфологии, чтобы они нашли закономерности в полёте НЛО и попытались объяснить его природу.

Однако большую странность для просмотревших ролик представлял тот факт, что корабль пролетел над самолётом.

Стоит отметить, что среди верующих в инопланетное происхождение белой точки на видео нашлись и те, кто объясняет феномен иначе. По мнению приверженцев науки, НЛО мог быть обычный дрон, дирижабль или одномоторный самолёт.