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В США местных жителей преследует загадочная кошка-мутант

Сегодня, 12:15

В американском округе Юнион местные жители стали жаловаться на то, что неоднократно встречали страшную кошку-мутанта. Одним из последних случаем очевидец поделился в соцсети Facebook.

«Мы слышали, как в лесу раздаются стуки, и мы ожидали увидеть оленей, белок, птиц, но было неожиданно, когда мы стали свидетелями устрашающего черного гигантского кота», - говорит Бекс Лобб. К сожалению, сфотографировать монстра не удалось. Очевидцы описали кошку-мутанта, как большого зверя с длинным и толстым хвостом. Бекс Лобб свой случай описал в Facebook, после чего ему ответили ещё трое людей, которые видели загадочную кошку в трех разных местах штата Северная Каролина.

Американские эксперты по дикой природе сказали, что люди могли столкнуться с горным львом или редким видом пантеры, которая с начала текущего года стала находится под угрозой исчезновения.

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