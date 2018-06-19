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В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Сегодня, 10:37

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного корабля пришельцев.

В Британии в социальных сетях обсуждают фотоснимки с Хоррогейте. Местные жители подверглись несанкционированной атаке со стороны инопланетных существ. Горожане шокированы произошедшим, были парализованы от страха смерти. В небе приметили гигантский НЛО. На фото попал его корпус и расположение между облаков. Атакующий людей корабль уфологи не видят угрозой, но комментировать инцидент отказываются.

К слову, пришельцы 30 лет проводили опыты над телом американки. Инопланетяне атаковали ее, начиная с 1987 года. Женщина искренне надеялась, что эти воспоминания дурной сон и выдумки, однако ее подсознание твердило о другом.

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