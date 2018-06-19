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Пляжи Пхукета поработили ядовитые монстры, смертельно опасные для человека

Сегодня, 10:35

«Португальские кораблики» заполнили береговую тайского курорта, угрожая туристам.

Пляжи Пхукета поработили ядовитые монстры, смертельно опасные для человека. Колонии микроорганизмов, внешне выглядящие как медузы, вновь появились на пляжах Пхукета в огромном количестве. Ядовитые физалии не в состоянии самостоятельно передвигаться. Как правило они появляются на берегу в сезон дождей. Также их выносит на пляжи течением и приливами. При контакте с другими существами, в том числе и человеком, физалии выделяют яд, который образует ожоги на коже.

В случае, если организм имеет непереносимость на вещества, содержащиеся в яде, то может наступить аллергическая реакция, в том числе вызывающая смерть. В связи с этим специалисты категорически не рекомендуют контактировать с ними, а также проявлять предельную осторожность в местах, где уже видели физалий.

Ранее мы писали, что мертвые ядовитые рыбы угрожают туристам в Чёрном море. В регионе раньше не видели данный вид. Сейчас он время от времени здесь встречается.

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