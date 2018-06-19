В Южной Корее на воде засняли подводный корабль пришельцев

Сегодня, 10:11

Он проплыл с огромной скоростью, а затем скрылся в своей секретной базе под скалами, уплыв под остров.

Двое граждан США засняли подводный корабль пришельце на воде в Южной Корее, когда посещали эту страну с культурными целями. При просмотре ролика видно, как некий чёрный объект средних размеров плывёт с огромной скоростью почти на поверхности. В один момент аппарат подплывает к скалистому берегу острова и пропадает.

Согласно некоторым гипотезам, возможно, что этот корабль был неким морским чудовищем, наподобие лох-несского. Были и версии, что Южная Корея разработала секретную субмарину, которая обладает всеми характеристиками и технологиями для подобных скоростей и передвижения.

Однако многие люди всё же не поверили в указанные выдуманные теории. Они склонны считать, что непонятны подводный объект под видео – или косяк рыб, или же заплывшее крупное подводное животное. Кроме того, некоторые решили, что на видео была запечатлена тень от самолёта.