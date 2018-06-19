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Отец Меган Маркл потребовал у принца Гарри не поднимать руку на свою дочь

Сегодня, 08:48

В прошлое воскресенье родной отец Меган Маркл посетил популярное британское утреннее телешоу, где рассказал подробности своих взаимоотношений с супругом дочери принцем Гарри. Томас Маркл сообщил, что потребовал у Гарри никогда не поднимать руки на Меган.

73-летний Томас Маркл решился на очередное скандальное интервью, которое он дал британскому телевидению. На этот раз отец герцогини Сассекской за определенный гонорар поведал, о чем он говорил в своем первом телефонном разговоре с принцем Гарри. Томас заявил, что они с внуком королевы Елизаветы немного поговорили об отношениях пары, политике и здоровье.

Также Томас взял с зятя обещание, что тот должен вести себя с его дочерью как джентльмена и никогда в жизни не обижать Меган и не поднимать на неё руки. В завершении интервью мужчина заверил журналистов, что уже в ближайшем будущем у него появятся долгожданные внуки.

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