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«Пожиратели душ» аномально больших размеров «бессмертны» и постоянно плодятся, вытесняя британцев из их домов.

В Британии семейная пара вот уже несколько лет пытается избавиться от паразитов, которые оккупировали их двор. Крысы-мутанты превратили жизнь британской семьи в сущий кошмар. 58-летняя Мэри Миелло вместе с мужем уже не знает, как спастись от нашествия крыс аномально больших размеров, которые обустроили лагерь у них на заднем дворе.

Британцы соорудили баррикады, чтобы отгородиться от сарая, где расположено средоточие грызунов, однако те постоянно проникают на их территорию. Яд и всяческие ловушки паразитам не помеха. Специальные службы несколько раз травили крыс. Те всякий раз съедали приманку, но меньше их не становилось. Напротив - «пожиратели душ» теперь плодятся с ещё большей скоростью.

Мэри уверена, что причиной распространения грызунов является проблема с вывозом бытовых отходов. В мэрии о ситуации в домовладении Миелло уже знают, но пока ничем помочь не могут, ссылаясь на то, что у многих горожан существуют подобные неприятности.

Ранее мы писали, что гусеницы-мутанты насилуют деревья в США. Жители городка Блэк-Хилл в штате Мэн утверждают, что ещё несколько лет назад такого в их округе не было.