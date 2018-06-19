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В США раскрыли тайну аномального оборотня-людоеда

Сегодня, 08:25

Таинственный монстр терроризировал население в округе.

Эксперты управления природных ресурсов Монтаны (США) раскрыли тайну оборотня-людоеда, которого застрелил фермер 16 мая в окрестностях города Дентона. Первоначальные данные свидетельствовали о том, что животное является неким отдельным, ранее не изученным видом. В частности, в глаза бросалась аномально короткие лапы и клыки волкоподобного существа, а также длинные уши. Многие сразу заподозрили, что речь идёт о мистическом существе, которое способное принимать облик дикого зверя.

Учёные же нашли более прагматичное объяснение этому, назвав убитое животное результатом скрещивания волка и домашней собаки, что в природе бывает редко, но всё же время от времени имеет место быть. На деле же оказалось, что всё ещё проще. Анализ ДНК показал, что речь идёт об обычном темно-коричневом волке. Причиной физиологических отклонений является природная аномалия, которая присуща практически всем видам и время от времени встречается в природе.

Ранее мы писали, что в Британии появилось неопознанное животное, которое напомнило людям оборотня.

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