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На африканский пляж вынесло морского мутанта-людоеда

Сегодня, 08:19

На побережье Намибии выбросило 6-метровый труп неизвестного животного. Эксперты сбиты с толку и не могут определить принадлежность чудовища к какому-либо виду водных обитателей.

На африканский пляж вынесло морского мутанта-людоеда. Изначально учёные были уверены, что 6-метровое существо было китом или же дельфином. Но в социальных сетях люди устроили настоящий спор на тему того, кем же это загадочное морское существо было на самом деле. Для многих оно не похоже на известный ранее науке биологический вид.

Исследователь доктор Саймон Элвин из Намибского Дельфинового Проекта заявил, что когда он осмотрел труп чудовища впервые, он понятия не имел, кто он такой.

Дело в том, что тело монстра находилось на стадии разложения, поэтому на кита оно было мало похоже. Плюс ко всему учёных сбивали с толку несколько отчётов из социальных сетей. Однако позже, после экспертизы, исследователи всё же выяснили, что чудовище – это китообразное, относящиеся к семейству Клюворыловых. Соответственно ученые развеяли мнение очевидцев, что монстр является людоедом. 

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