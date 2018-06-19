Женщина устроила фотосессию рядом с трупом кровожадного монстра

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Труп чудовища был очень больших размеров и весил порядка 230 килограммов. Сейчас его изучают учёные.

Недавно на одном из пляжей Калифорнии в Аптосе на сушу выбросилась огромная белая акула. На место смерти животного приехала группа биологов. Труп кровожадного монстра был очень большой и весил 230 килограммов. В один момент морской биолог по имени Джианкарло Томаэ попросил свою коллегу сфотографироваться с акулой, чтобы люди смогли оценить её размеры.

В итоге не подумав, молодая женщина устроила настоящую фотосессию рядом с трупом чудовища. Всё происходило очень быстро и у исследователей не было времени, чтобы размышлять о реакции людей. Они боялись, что тело акулы смоет в море до того, как учёные проведут полноценное исследование.

В итоге мужчина опубликовал фотографию с акулой и коллегой на своей странице в Facebook. Это всё вызвало негативную реакцию как пользователей, так и многих телеканалов. Люди считали ненормальным позировать рядом с трупом животного и улыбаться.

На шквал критики Томаэ ответил, что снимок был сделан не из-за уважения, а из-за научных целей. Мужчина признаётся, что он, как биолог, очень любит природу. Он рассказал хейтерам, что кровожадного монстра позже всё же успели оттащить в зону недосягаемости прилива. Затем акулу отправили в лабораторию. Там установят причину смерти, которой, скорее всего, стала заражение мозга.