Подросток из Австрии пытался похитить фрагмент Колизея

Вчера, 22:56

Турист думал, что отломал кусок колоннады незаметно для всех, однако его поймали на горячем, когда парень прятал сувенир в свой рюкзак. За такие действия юноша может не только заплатить несколько тысяч евро, но и сесть в тюрьму.

Подросток из Австрии, который приехал в Италию с туристической группой, пытался похитить фрагмент Колизея. Карабинеры оперативно задержали преступника и изъяли похищенную ценность, после чего начались разбирательства. Пока не известно, что ожидает похитителя, однако расплачиваться за такое действие ему придется обязательно.

Подобные преступления, когда туристы намереваются украсть отдельные части культурных ценностей, происходят в Италии постоянно. Именно поэтому законодательство страны предусматривает достаточно серьезные наказания для таких случаев, в том числе – лишение свободы сроком до пяти лет.