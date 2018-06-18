VistaNews.ru


Подросток из Австрии пытался похитить фрагмент Колизея

Вчера, 22:56

Турист думал, что отломал кусок колоннады незаметно для всех, однако его поймали на горячем, когда парень прятал сувенир в свой рюкзак. За такие действия юноша может не только заплатить несколько тысяч евро, но и сесть в тюрьму.

Подросток из Австрии, который приехал в Италию с туристической группой, пытался похитить фрагмент Колизея. Карабинеры оперативно задержали преступника и изъяли похищенную ценность, после чего начались разбирательства. Пока не известно, что ожидает похитителя, однако расплачиваться за такое действие ему придется обязательно.

Подобные преступления, когда туристы намереваются украсть отдельные части культурных ценностей, происходят в Италии постоянно. Именно поэтому законодательство страны предусматривает достаточно серьезные наказания для таких случаев, в том числе – лишение свободы сроком до пяти лет.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Хакасии несовершеннолетний прятал наркотики в стиральной машине

В Новосибирске подросток сделал смертельное селфи

В Светлогорске пьяный подросток угнал и разбил автомобиль своего отца

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки»...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем