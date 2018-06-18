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Странные сферические объекты были замечены в Дублине, когда семейство устроило барбекю в собственном дворе. Очевидцы сообщают, что необычные светящиеся объекты застывали, а затем вращались и пульсировали.

В Ирландии на видео сняли секретные эксперименты военных с НЛО, как предполагают сторонники конспирологических теорий. За происшествием местные жители наблюдали не менее 45 минут. По словам очевидцев, они смогли рассмотреть светящуюся сферу, которая располагалась очень высоко и была практически неподвижно, однако имела несколько огней, светящихся внизу предполагаемого инопланетного корабля.

Предполагается, что такое явление может быть одним из экспериментов военных, которые тестируют свои сверхсекретные стелс-технологии уже много лет. Тем не менее, сама Ирландия является местом, где появления НЛО регистрируются достаточно часто, что подталкивает к мыслям о внеземных цивилизациях, которые в очередной раз посетили планету.