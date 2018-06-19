Опасное селфи: В Индии 40-килограммовый питон едва не задушил лесника

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Саджая Дутта в последний момент выбрался из цепких объятий змеи. Инцидент произошел 17 июня в штате Западная Бенгалия.

В Индии местные жители поселка, расположенного в штате Западная Бенгалия, вызвали лесника Саджая Дутта после того, как 40-килограммовый питон, пожаловавший в деревню, успел проглотить козу. Вместо того, чтобы оперативно нейтрализовать опасность, мужчина решил сделать опасное селфи, в результате питон едва не задушил его.

По словам очевидцев, во время съемки змея скрутилась вокруг шеи лесника и была готова совершить смертельную схватку, но специалист выбрался из цепких объятий. После он спрятал питона в мешок и выпустил его в безопасное место. Отмечается, что управление лесным хозяйством недовольно поведением работника и намерено провести следственную проверку, после примут окончательное решение.