Кот проехал 130 км, застряв в автомобиле

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Полосатик залез в вентиляционную шахту и просидел там несколько дней, пока семья спокойно путешествовала во время отпуска.

Британская семья поехала из Стивениджа в Клактон-он-Си. Поездка длилась несколько дней. Глава семейства и владелец машины Ford Focus, на которой совершалось путешествие, рассказал, что он с родственниками поднялся на набережную и начал играть с дочерью своего брата. В один момент он поднял глаза и заметил животное. Он не мог понять, откуда пушистый автостопщик появился.

В итоге семья позвонила специалистам-волонтёрам, которые освободили кота из решётки автомобиля. Никто и понятия не имел, когда и как животное туда попало. Однако, если учитывать, что семья ехала на отпуск от Стивениджа в Клактон, то кот проехал, застряв в автомобиле хозяев, около 130 километров.

Отмечается, что животное не пострадало. По словам хозяев, специалисты аккуратно демонтировали фары и бампер с решёткой, и вытащили Полосатика. Он был вонючим и голодным, но, к счастью, кот застрял в той части машины, где нет двигающихся деталей.

Как рассказывает глава семейства, этот найденный Полосатик не имеет хозяина, поэтому взять кота к себе решил его брат.