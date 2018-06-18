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Интернет взорвало фото гроба с покойником, который бросили на улице в Кембридже

Сегодня, 17:36

Сотрудники похоронной службы отправились обедать в кафе, пока труп лежал посреди улицы.

В Британии разразился скандал вокруг одной из местных ритуальных служб, которая допустила, чтобы тело умершей женщины, за которым они присматривали, бросили на улице. Инцидент произошёл в Кембридже. Очевидцы на днях заметили, что рядом с неким кафе припарковался катафалк, из которого вышли сотрудники похоронного бюро. Мужчины отправились обедать, оставив труп лежать посреди улицы. Свидетели произошедшего, возмущённые цинизмом работников службы, сделали несколько снимков и опубликовали их в сети. Интернет просто-таки взорвало фото гроба с покойником. Пользователи возмущены произошедшим и требуют наказать виновных.

Ранее мы писали, что в Пушкине обнаружили труп мужчины. Лицо человека было залито строительной пеной. Кто и зачем поступил так с умершим, не известно. Причину его смерти устанавливает полиция.

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