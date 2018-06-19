В Дании во дворах детям запрещено прыгать на батутах и кричать от восторга

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Люди не хотят, чтобы дети заглядывали к ним в окна, тем более очень мешает крик ребят. Инцидент произошел в Несандбе, ситуацию разрешают представители Ассоциации жилищных кооперативов.

В Дании жители города Несандби обратились в Ассоциацию жилищных кооперативов с целью, чтобы детям было запрещено во дворах прыгать на батутах и кричать от восторга. Оказывается, некоторые семьи установили для ребят батуты, что мешает другим людям нормально жить. Те опасаются, чтобы детвора не заглядывала соседям в окна, к тому же, очень мешает постоянный крик.

Жилищный кооператив принял решение одобрить просьбу потерпевших и намерен разорвать договор аренды с тем, кто не уберет батут в течение 14 дней. Организация признает, что заставлять людей избавляться от батутов является прямым вмешательством в личную жизнь, но проигнорировать требования других жильцов также невозможно.