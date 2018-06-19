Пьяная американка решила залезть головой в выхлопную трубу пикапа

Сегодня, 00:30

Юная 19-летняя Кейтлин была слишком пьяна, чтобы разумно поступать. Поэтому ее и заинтересовала труба на машине.

Девушка отдыхала на музыкальном фестивале в штате Миннесота и явно переборщила с напитками. Позже пьяная Сторм увидела огромную выхлопную трубу пикапа, который, как ей казалось, прямо по размеру.

После того, как она все-таки решила залезть головой в трубу, действительно, у нее это удалось. Но вытянуть назад голову пьяная американка уже была не в силах. Потом приехали спасатели, которые и спасли бедную Кейтлин. Хотя американка и не жалела о содеянном – после того, как ей выписали штраф за распитие алкоголя несовершеннолетними, она с счастливой улыбкой сделала фото с выхлопной трубой.

Видео, снятое очевидцами, уже набрало более трех миллионов просмотров.