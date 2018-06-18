Житель Британии снял на видео «работу» бабушки-полтергейста

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Родственница после смерти пытается подать голос из потустороннего мира.

Житель Британии по имени Пол взбудоражил общественность, заявив, что вот уже несколько месяцев наблюдает в квартире, которую снимает, паранормальную активность. Холодильник и стиральная машина на кухне 28-летнего молодого человека живут своей жизнью. Британец считает, что это проделки бабушки-полтергейста.

Родственница Пола умерла аккурат перед началом этой самой вакханалии, которая творится в его съёмной квартире. Парень утверждает, что не может прийти в себя от этой мистики. Дверцы бытовой техники открываются и закрываются сами по себе. Для того, чтобы не быть голословным, Пол даже снял происходящее в своей кухне на камеру.

Масла в огонь добавляют и его соседи по квартире, которые подтверждают сказанное им и добавляют что в последнее время слышат «умиротворяющие, но тревожные» звуки. Британец же не знает, как ему быть в данной ситуации и каким образом успокоить призрак своей бабушки.

Ранее мы писали, что британка сфотографировала призрак женщины, который следил за её сыном. Жительница Британии делала снимок ребёнка, но в кадр неожиданно попал образ неизвестной дамы и з прошлого.