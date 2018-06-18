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Во Флориде поймали сбежавшего из зоопарка слона Джексона

Сегодня, 15:42

Представители зоопарка в Facebook опуликовали новость о том, что животное воспользовалось возможностью сбежать через открытые ворота вольера. Предыдущим хозяином Али был Майкл Джексон.

Один из сотрудников зоопарка случайно оставил открытым вольер слона. Ранее животное находилось на ранчо Джексона. В зоопарк во Флориде он попал после продажи имущества певца из-за долгов. Как сообщают представители «Джексонвилле», слон провел на свободе 20 минут, после чего сбежавшего из зоопарка животного поймали.

По информации, предоставленной «Джексонвилле», ни слон, ни сотрудники во время «побега» и нахождения слона вне вольера, не пострадали.

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