Во Флориде поймали сбежавшего из зоопарка слона Джексона

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Представители зоопарка в Facebook опуликовали новость о том, что животное воспользовалось возможностью сбежать через открытые ворота вольера. Предыдущим хозяином Али был Майкл Джексон.

Один из сотрудников зоопарка случайно оставил открытым вольер слона. Ранее животное находилось на ранчо Джексона. В зоопарк во Флориде он попал после продажи имущества певца из-за долгов. Как сообщают представители «Джексонвилле», слон провел на свободе 20 минут, после чего сбежавшего из зоопарка животного поймали.

По информации, предоставленной «Джексонвилле», ни слон, ни сотрудники во время «побега» и нахождения слона вне вольера, не пострадали.