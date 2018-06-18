Монстр-людоед утащил на дно реки отца с сыном во время рыбалки

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Личные вещи были аккуратно сложены на берегу. Местные жители уверены, что виной всему неизвестное существо, хотя у полиции есть и другая версия.

В Великобритании в Западном Йоркшире в районе Купер-Бридж случилась трагедия – там утонул 43-летний отец с 19-летним сыном во время рыбалки. Их тела полиция нашла в реке Колдер.

В 11:20 по местному времени в субботу один из прохожих позвонил в полицию, заявив, что заметил личные вещи каких-то людей. Ключи от машины, мобильные телефоны, камера и одежда аккуратно лежали на берегу реки в районе 50 минут, именно столько внимательный гражданин наблюдал за ними перед звонком в полицию. Прибывшим офицерам удалось отыскать автомобиль погибших.

В итоге в районе реки водолазы начали операцию по поиску тел, найти которые удалось только в 19:22. Семья погибших даже не подозревает, как сын с отцом оказались в воде.

Местные жители уверены, что парня с мужчиной во время рыбалки утащил самый настоящий монстр-людоед. Возможно, что погибшие перепутали существо с огромной рыбой и полезли в воду, чтобы вытащить его. Однако оказалось, что эта рыба была монстром, который собственно и утащил мужчин.

Хотя правоохранители считают, что погибшие искали клад на магнит, поэтому и утонули. Дело в том, что житель ближнего города нашёл неподалёку сейф с деньгами.