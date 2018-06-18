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Австралиец нашел в огороде гигантскую жабу-пожирателя

Сегодня, 15:23

Земноводный монстр похищал с фермы домашнюю птицу.

В Австралии нашли гигантскую жабу-пожирателя. Фермер Ян Тиз отправил фотографию огромного животного своей дочери в Великобританию, а та передала их в прессу. Австралиец утверждает, что начал наблюдать за окрестностями своих владений, когда с фермы пропали первые индюшата. Уже вскоре мужчина вышел на след предполагаемого похитителя, но, обнаружив его у себя в огороде, долго не мог прийти в себя.

Гигантских размеров жаба стала открытием даже для повидавшего многое фермера. Он признался, что ранее никогда не видел столь массивной тростниковой жабы. Дочь поинтересовалась у Тиза о судьбе данного мутанта и узнала, что отец заколол её вилами, поскольку опасался, что животное будет нападать на птицу на его ферме. Кормить же такое огромное существо и содержать его мужчина не захотел.

Ранее мы писали, что в Австралии раскрыли тайну появления загадочного существа в облике пантеры. Данному хищнику приписывали таинственные похищения людей и скота.

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