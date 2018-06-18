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В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Сегодня, 14:49

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не удалось.

Находку сделали рыбаки на пляже в Санта-Круз в Сан-Франциско в Калифорнии на берегу океана. Морские биологи рассказали, что мёртвое чудовище было большой белой акулой мужского пола, то есть самцом.

Всё тело акулы было покрыто порезами и рваными ранами, но пока не понятно, стало ли это причиной смерти. Сейчас животное поместили в местную лабораторию, где эксперты стараются определить причину смерти. Примечательно, что белая акула умерла не из-за ран.

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