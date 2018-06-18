Жестокий Стэндфордский эксперимент позволил превратить человека в демона-садиста

Сегодня, 13:38

Заключенные условной тюрьмы, подвергавшиеся садизму, утверждали, что в надзирателей как будто вселялись демоны. Руководитель эксперимента Филипп Зимбардо изначально врал о подлинных целях работы.

Жестокий Стэндфордский тюремный эксперимент стартовал в 1971 году в рамках заказа Военно-морского флота США для того, чтобы объяснить конфликты в его исправительных учреждениях и в морской пехоте. Этот эксперимент закончился раньше срока, так как позволил превратить человека в демона-садиста.

В исследовании принимали участие добровольцы, которые стали заключенными и охранниками в искусственно построенной тюрьме за обещанное денежное вознаграждение. Надзирателем охраны стал Дэвид Джаффе, преданный ученик профессора Филиппа Зимбардо. Появилась запись с голосом Джаффе, который отчитывал одного из охранников тюрьмы, чтобы тот был жестким и твердым по отношению к заключенным, утверждая, что это и есть истинная цель эксперимента. Ученик психолога призывал своих подчиненных пробудить в себе жестокость, имея ввиду садистские наклонности. В результате каждый третий охранник превратился в настоящего демона и издевался над теми, кто выбрал роль преступника.

Стоит подчеркнуть, перед экспериментом Зимбардо заявил, что охранникам и заключенным не будут даны установки определенного поведения, все должно было проявляться естественным путем, а ученые должны только наблюдать за этим и проводить анализ. Таким образом, профессор врал с самого начала и выводы не имеют под собой правдивой основы.