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Пятилетний ребёнок увидел косолапого и начал прыгать. В итоге такие действия не остались без внимания доброго огромного животного.

Данный случай произошёл в США в зоопарке Нэшвилла в штате Теннесси. Там забавная игра медведя с мальчиком попала на видео одного из очевидцев.

Как сообщают местные информагентства, ребёнок по имени Иэн пошёл в зоопарк со своим папой Патриком. Когда они дошли до вольера с медведем, животное прыгнуло в воду. Мальчик подошёл к защитному стеклу и тоже начал прыгать.

В этот момент медведь подплыл к 5-летнему малышу и стал повторять его движения. В итоге животное и ребёнок играли так около 10 минут.

Стоит отметить, что на видео был запечатлён андский или очковый медведь, который водится в Южной Америке. Животное может вырастать до 180 сантиметров в длину и до 140 килограммов веса. Очковым медведя прозвали из-за жёлтых колец вокруг глаз.