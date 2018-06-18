В США обнаружили несколько мистических городов-призраков

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На территории американского штата Техас обнаружили несколько мистических городов-призраков. Жители США столкнулись с новыми городами, где разрушенные церкви, могилы и устрашающе опущенные улицы.

Во втором по величине американском штате Техас ученые нашли несколько новых необычных городов-призраков, которые находятся рядом с самым знаменитым заброшенным городом Терлингуа. Сообщается, что некоторые из городов были оставлены в результате стихийных бедствий, а также экономического спада. Недавно СМИ опубликовали шокирующие фотографии, которые показывают заброшенные здания, которые стоят призраками на протяжении нескольких лет.

Помимо популярного города -призрака Терлингуа, эксперты обнаружили, что город Шервуд, который пугает своими пустыми зданиями, такими как здание суда и церковь. Также оказался заброшен и железнодорожный город Мерцон.