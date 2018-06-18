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Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Сегодня, 11:34

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание повисло на дереве перед испуганным мужчиной, который в ступоре не мог пошевелиться.

Снимок показал, как рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног человека в лесу. Призрачный монстр обескуражил мужчину своим появлением.

В результате жертва странного существа не могла пошевелиться и убежать. Фотография гоблина-людоеда попала в сеть, где ее обсудили пользователи со всего мира. Люди были поражены увиденным.

На снимке многие отчетливо увидели монстра, который пытается сбить с ног и съесть свою жертву. Оказалось, что на месте происшествия присутствовали несколько очевидцев. Они хотели снять неведомого зверя на видео, но удалось только сделать фото. Но даже благодаря снимку с первого раза не удалось понять, что изображено на фотографии.

Многие решили, что леса по всему миру заполнили гоблины-людоеды, которые регулярно нападают на людей и животных. Скорее всего, по мнению пользователей, это один из случаев атаки призрачных монстров. Вскоре оказалось, что на снимке запечатлели гигантского орангутанга в движении, который защищал лес.

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