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Его кожа была покрыта ракушками, что говорит об обитании в соленой воде. Сейчас крокодил находится на ферме к югу от Дарвина.

В Дарвиновской гавани рейнджеры выловили из ручья четырехметрового окровавленного монстра, которым является крокодил. Длина животного составила 4,27 метра, что делает его вторым по величине хищником из 167, пойманных в регионе в 2018 году.

Эксперт дикой природы Ян Хант рассказывает, что местные жители должны быть очень осторожными и не купаться в водоемах, если нет соответствующего разрешения в виде таблички. На крокодиле обнаружили два рубца в середине хвоста, скорее всего, они были получены гребнем винта несколько месяцев назад. Найденный монстр был покрыт ракушками, что говорит о его основной среде обитания в океане.

Монстры попадаются и в соседних странах, к примеру, в Украине мужчина выловил 2-метрового сома в пойме реки Припять. Свой улов он запечатлел и выложил на просторы Сети.