«Смертельно опасен»: В Японии создали волка-монстра с лазерными глазами

Сегодня, 10:00

Кровожадное чудовище снабжено звуковой функцией и призвано отпугивать вредителей рисовых полей. С 12 июня он введен в эксплуатацию в Кюсо (префектура Фукуока).

В Японии специалисты компании Ohta Seiki Co создали волка-монстра с лазерными глазами, который практически смертельно опасен для вредителей рисовых полей на площадке Соеде. Единственное, что робот может сделать, так это сильно напугать оленя и других животных.

Если за полгода работы будет заметна разница в положительно ключе, то таких охранников введут по всем рисовым площадкам.

Волк-монстр снабжен 57 звуковыми эффектами, среди них вопль дикого зверя и человеческий голос, произносящий: «Стреляйте!». Отмечается, что охранник не способен менять свое местоположение, единственной движимой частью выступает голова. Глаза железного хищника горят красным лазером. В 2016 году ущерб в сельскохозяйственной и лесной промышленностях от вредителей составил 45,92 миллиона иен. Для внедрения волка-монстра правительство выделило 100 тысяч иен.