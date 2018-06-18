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В Великобритании агрессивный призрак преследует семью с 1970-х годов

Сегодня, 12:00

От действий полтергейста умерла 32-летняя мать троих детей, в этом уверенны Даррен и Крис Баттери, бежавшие от паранормального явления.

В Великобритании агрессивный призрак преследует семью с 1970-х годов. На сегодняшний день братья Даррен и Крис Баттери, ставшие свидетелями паранормального явления, проживают в Халле в графстве Йоркшир. Дом, где впервые заметили призрака, располагается по адресу Wansford Grove, 4. Окна заколочены, хотя много лет назад церковный Совет приказал снести дом.

Изначально полтергейст перемещал предметы в доме, скрипел лестницей и воспроизводил детский плачь в стене, но со временем он начал нападать на людей, толкая их и закрывая в комнатах. В дом пришел викарий Том Уиллис, но он получил от призрака удар в живот и скинул преподобного с лестницы.

Было решено вывезти троих братьев из дома, в результате их 32-летняя мать почувствовала себя плохо и неожиданно умерла прямо в обители духа. Даррен и Крис Баттери, ее сыновья, уверенны, что это дело рук не упокоенной души. В итоге призрак был замечен в доме Даррена, где он проживал уже со своей семьей. Вещи начали пропадать, а собака постоянно рычала на невидимого гостя. Самым страшным был момент, когда сын мужчины, больной церебральным параличом, сам хотел выпрыгнуть из окна. Мальчик рассказал, что призрак по имени Райан приказал ему это сделать. Естественно, семья переехала. Сейчас в их доме передвигаются с места на место только детские игрушки, а потому пока нет смысла снова бежать.

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