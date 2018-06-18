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В Канаде женщина сфотографировала призрак умершего пса

Сегодня, 09:07

Собака умерла больше месяца назад, и женщина не могла смериться с утратой верного друга. После этого умершее животное начало навещать свою хозяйку, подавая ей некие знаки.

В Канаде 44-летняя женщина из провинции Манитоба Мишель Крейтон рассказала, что она сфотографировала призрак своего умершего пса породы немецкий дог. Собаке по кличке Окли было всего 6 лет. Умер он в апреле текущего года от загадочной болезни. Женщина очень переживала, ведь она потеряла домашнего любимца и друга. Мишель всегда любила собак, а Окли был для неё особенным.

В итоге с момента смерти пса прошло около месяца, как его призрак вдруг стал навещать убитую горем хозяйку. Вечером женщина увидела на шторе странную тень, которая очень сильно была похожа на немецкого дога. Это очень напугало Мишель, но она всё же сфотографировала происходящее. По её словам, она открывала штору несколько раз, но там было пусто, а когда закрывала – силуэт появлялся снова. Через некоторое время нечто ушло.

В итоге со временем женщина подумала и решила, что это Окли навещал её. Пёс хотел дать знак, что у него всё хорошо и он остаётся с ней. После такого умозаключения Мишель успокоилась и снова стала улыбаться.

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