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В год производится до 24 тысяч литров, можно больше, но катастрофически не хватает сырья в пустыне Атакама. Мощности компании Cerverceria Atrapaniebla расположены в засушливом районе Пенья-Бланка.

В Чили родные братья варят пиво из тумана, это представляет собой семейный бизнес, который заключается в компании Cerverceria Atrapaniebla. Мощности располагаются в самой засушливой пустыне Атакама, по этой причине в год получается сварить до 24 тысяч литров пива. Если бы было больше сырья, производилось бы больше пенного напитка.

Отмечается, братья варят самые популярные виды: шотландский эль и браун-эль. Чилийское пиво является уникальным из-за производства из тумана и уже получило международные награды. Любители такого напитка отмечают его утонченные вкусовые качества, которые вызваны чистейшей туманной влагой.