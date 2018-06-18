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Инопланетяне запустили разряд молнии по американке

Сегодня, 07:52

Девушка ужаснулась, ощутив пронизывающий все тело ток в несколько тысяч вольт. Несмотря на мощный удар, американка осталась жива.

Девушка из округа Уилсон в США рассказала, что инопланетяне ударили ее молнией, когда она была в своем доме. НЛО пролетел над ее жилищем и решил его уничтожить. Однако пришельцы не верно определили мишень и направили молнию в дерево, растущее рядом с домом. Удар был настолько сильным, что будучи в жилище американка ощутила мощнейший разряд молнии. В тот момент она разговаривала по телефону. Девушка рассказала, что неоднократно замечала недалеко от дома летающие тарелки.

Она не предавала этому значение, так как понимала, что ей никто не поверит. Сейчас же НЛО перешел к решающим действиям, атакую население Уилсона мощнейшими молниями. Инопланетяне запустили разряд молнии по американке, к счастью девушка цела и невредима. Последствия оказались плачевны для дома, где она живет. Кровля жилища оказалась сильно повреждена, но американка рада, что ей удалось выжить, и это для нее главное.

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